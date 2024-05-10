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    Осака призналась, чем ее вдохновляет Андрей Рублев

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака ATP Андрей Рублёв
    Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что ее вдохновляет россиянин Андрей Рублев.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    По словам японки, она посмотрела несколько видеороликов с теннисистами перед турниром в Риме.

    «Я посмотрела на Надаля, Алькараса. Также я смотрела Рублева, который очень вдохновляет тем, как он бьет по мячу», — заявила Осака на пресс-конференции.

    Ранее Осака вернулась на корт в 2024 году после рождения ребенка. Она пропустила из-за беременности весь прошлый сезон.

    9 мая японка обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира в Риме — 6:3, 6:2. В следующей стадии Осака встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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