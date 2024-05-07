Рыбакина: Очень рада снова оказаться в Риме

Теннисистка из Кахастанаподелилась ожиданиями от турнира в Риме.

«Очень рада снова оказаться здесь. Приятное место. Я с нетерпением жду этот турнир. Я не тренировалась где-то три-четыре дня. Сегодня мне удалось немного позаниматься. Да, я думаю, что нужно постепенно набирать форму и распределять нагрузки из-за непростого графика.

Мы провели большую часть подготовки ещё до турнира в Штутгарте. На сегодня я понимаю, что у меня очень много матчей. В Мадриде, конечно, всё по-другому, другие корты. Однако после сегодняшней тренировки у меня приятные ощущения», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, четвертая ракетка мира является действующей победительницей соревнований.