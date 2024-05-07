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    Рыбакина: Очень рада снова оказаться в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Теннисистка из Кахастана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира в Риме.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Очень рада снова оказаться здесь. Приятное место. Я с нетерпением жду этот турнир. Я не тренировалась где-то три-четыре дня. Сегодня мне удалось немного позаниматься. Да, я думаю, что нужно постепенно набирать форму и распределять нагрузки из-за непростого графика.

    Мы провели большую часть подготовки ещё до турнира в Штутгарте. На сегодня я понимаю, что у меня очень много матчей. В Мадриде, конечно, всё по-другому, другие корты. Однако после сегодняшней тренировки у меня приятные ощущения», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

    Напомним, четвертая ракетка мира является действующей победительницей соревнований.

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