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    Рублев высказался о проблемах со здоровьем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    .Lead Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что очень заболел после турнира в Мадриде. Он взял второй титул категории ATP 1000 в карьере.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Половина горла закрыта, и когда я лежу на боку, то не могу дышать. И первые четыре-пять дней там были как раны — не мог ничего есть, потому что они сразу начинали безумно жечь.

    Я жрал детское питание, просто рис без всего, без соли, без перца, либо макароны. Пока не перестало жечь. Потом смог более-менее есть, пока его не раздуло так, что ничего особо разжевать не можешь, потому что не влезает. И так неделю», — рассказал Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше».

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    В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Сегодня, 6 мая, Рублев поднялся на 6-е место в обновленном рейтинге ATP.

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