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    Корне сообщила, когда завершит карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ализе Корне
    Французская теннисистка Ализе Корне заявила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос» в возрасте 34 лет.

    Ализе Корне
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    Ализе Корне

    Корне является рекордсменкой по числу участий в турнирах Большого шлема подряд. Открытый чемпионат Франции станет для Корне 69‑м «мейджором».

    «Ровно через месяц я сыграю свой последний Открытый чемпионат Франции и завершу карьеру на глазах зрителей. Странно произносить эти слова вслух. Я долго думала об этом. Но объявить об этом официально — это нечто. Сейчас подходящее время, потому что это результат долгого процесса, который длился более двух лет. И теперь, за последние несколько месяцев, мои мысли стали более четкими. Я чувствую, что просто пришло время.

    Очевидно, я не хочу, чтобы меня подталкивали к выходу, так как хочу сама принять решение об уходе. Я чувствую, что у меня осталось меньше желания (выступать). Для меня сейчас самое время попрощаться с теннисом», — сказала Корне в интервью Canal+ Sport.

    Корне занимает 107‑е место в мировом рейтинге. Француженка шесть раз выигрывала турниры WTA, ее наивысшая позиция в рейтинге — 11‑я строчка в феврале 2009 года.

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