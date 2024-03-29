1-й таймДинамо — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Динамо» — «Ростов». Онлайн
  • 19:26
    • Россия запросила экстрадицию Промеса
    Все новости спорта

    Рублев: Для борьбы на «Шлемах» мне нужно найти баланс эмоций

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своей серии из 10 поражений в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Да хорошо к этому отношусь. Уже скоро может быть тот раз, когда наконец выиграю. Из 10 не получилось ни разу, так хоть на 11-й должно же! Из стольких шансов хоть один должен залететь. Просто буду стараться делать всё, что от меня зависит, и прибавлять в игре, чтобы при следующей возможности, если она будет, получилось этот барьер преодолеть.

    Для борьбы на "Шлемах" мне нужно найти баланс эмоций. Я человек эмоциональный, и когда их слишком много, то они могут разрушить меня на корте. А когда слишком мало и я чрезмерно спокоен, то не могу завестись. Всё время ищу эту эмоциональную энергию, потому что это позволяет моей игре становиться лучше. Даже в большей степени, чем физическое состояние или тактика.

    Медведев проиграл пять финалов "Шлемов" из шести? Во-первых, я хотел бы так же не выигрывать финалы! У человека уже шесть финалов "Большого шлема" и одна победа. Плюс он всё равно в прошлом году выиграл много титулов. Даже этот год ещё только начался — а у него уже финалы и в Австралии, и в Индиан-Уэллсе. И это из трёх-четырёх турниров, которые он играл в этом году», — приводит слова Рублёва «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» переиграть «Ростов»?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лилль» и «Ланс» забьют друг другу
  • «Лилль» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Медведев проиграет Синнеру пятый раз подряд?
  • Медведев — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры