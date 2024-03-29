Рублев: Для борьбы на «Шлемах» мне нужно найти баланс эмоций

Российский теннисиствысказался о своей серии из 10 поражений в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».

«Да хорошо к этому отношусь. Уже скоро может быть тот раз, когда наконец выиграю. Из 10 не получилось ни разу, так хоть на 11-й должно же! Из стольких шансов хоть один должен залететь. Просто буду стараться делать всё, что от меня зависит, и прибавлять в игре, чтобы при следующей возможности, если она будет, получилось этот барьер преодолеть.

Для борьбы на "Шлемах" мне нужно найти баланс эмоций. Я человек эмоциональный, и когда их слишком много, то они могут разрушить меня на корте. А когда слишком мало и я чрезмерно спокоен, то не могу завестись. Всё время ищу эту эмоциональную энергию, потому что это позволяет моей игре становиться лучше. Даже в большей степени, чем физическое состояние или тактика.

Медведев проиграл пять финалов "Шлемов" из шести? Во-первых, я хотел бы так же не выигрывать финалы! У человека уже шесть финалов "Большого шлема" и одна победа. Плюс он всё равно в прошлом году выиграл много титулов. Даже этот год ещё только начался — а у него уже финалы и в Австралии, и в Индиан-Уэллсе. И это из трёх-четырёх турниров, которые он играл в этом году», — приводит слова Рублёва «Спорт-Экспресс».