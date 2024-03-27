ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 09:44
    • Клуб Месси может подписать экс-игрока «Зенита»
  • 09:33
    • «Лейкерс» обыграли «Милуоки» благодаря мощному дабл-даблу Дэвиса, «Даллас» разгромил «Сакраменто»
  • 09:14
    • Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами
  • 08:21
    • Хачанов проиграл Звереву на «Мастерсе» в Майами
  • 08:10
    • Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения в матче с Аргентиной
    Все новости спорта

    Хачанов проиграл Звереву на «Мастерсе» в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Александр Зверев Алекс де Минор Карлос Алькарас
    Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США), призовой фонд которого составляет 8,9 миллиона долларов.

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    В матче 1/8 финала Хачанов проиграл немцу Александру Звереву со счетом 1:6, 4:6.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

    Карен за это время выполнил 5 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не взял ни гейма на приеме.

    Зверев сделал 9 эйсов и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его следующим соперником будет венгр Фабиан Марожан, одержавший победу над австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 0:6, 6:1).

  • Драма Соболенко, провал Рублева и изменения в календаре ATP
  • Обзор очередной недели теннисного сезона
  • 25/03/2024

    • Еще в одном матче Карлос Алькарас выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 6:3. В четвертьфинале испанец встретится с Григором Димитровым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит эту серию на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • В Самарканде будут забивать
  • «Динамо» Самарканд — «Металлург» Бекабад. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 05:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Тампа — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры