Хачанов проиграл Звереву на «Мастерсе» в Майами

Россиянинне смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США), призовой фонд которого составляет 8,9 миллиона долларов.

В матче 1/8 финала Хачанов проиграл немцу Александру Звереву со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Карен за это время выполнил 5 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не взял ни гейма на приеме.

Зверев сделал 9 эйсов и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его следующим соперником будет венгр Фабиан Марожан, одержавший победу над австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 0:6, 6:1).

Еще в одном матче Карлос Алькарас выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 6:3. В четвертьфинале испанец встретится с Григором Димитровым.