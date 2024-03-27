Азаренко: Вижу, что Путинцева улучшила игру в этом сезоне

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисисткапрокомментировала победу над представительницей Казахстанав матче 1/4 финала турнира в Майами (США).

«Очень рада, что смогла победить. Рада вновь выступать на более поздних стадиях турнира. Это то, ради чего я работаю, так что да, я определённо рада.

После проигранного сета я стала более агрессивной. Юля провела действительно хороший матч. Она невероятный боец. Я вижу, что она улучшила свою игру в этом сезоне. Юля не выдаёт одинаковых матчей, поэтому соперницам постоянно нужно приспосабливаться и адаптироваться. Во втором сете я немного устала, но в итоге, я думаю, что выполнила план на игру. Могу быть довольна», — цитирует Азаренко пресс-служба WTA.