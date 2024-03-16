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    Берреттини вышел в четвертьфинал на первом турнире после травмы

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини
    Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал на первом турнире после возращения на корт.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    Во втором круге Открытого чемпионата США итальянец играл против Артура Риндеркнеша и сильно подвернул лодыжку, что вынудило его сняться с матча.

    В 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе итальянец одержал волевую победу над французом Артуром Казо со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

    В 1/4 финала Берреттини встретится с другим французом, 136-й ракеткой мира Теренсом Атманом.

    Следующим турниром для Берреттини станут соревнования в Марракеше (Марокко), которые пройдут с 1 по 7 апреля.

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