Берреттини вышел в четвертьфинал на первом турнире после травмы

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдонапробился в четвертьфинал на первом турнире после возращения на корт.

Во втором круге Открытого чемпионата США итальянец играл против Артура Риндеркнеша и сильно подвернул лодыжку, что вынудило его сняться с матча.

В 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе итальянец одержал волевую победу над французом Артуром Казо со счётом 3:6, 6:1, 7:5.

В 1/4 финала Берреттини встретится с другим французом, 136-й ракеткой мира Теренсом Атманом.

Следующим турниром для Берреттини станут соревнования в Марракеше (Марокко), которые пройдут с 1 по 7 апреля.