Мирра Андреева рассказала, почему пропустит турнир в Майами

Российская теннисисткапрокомментировала свой отказ от участия в турнире WTA 1000 в Майами.

«Всем привет. Хотела рассказать, что приняла сложное для себя решение уехать из Майами.

Всегда хотела сыграть в этом потрясающем турнире, поэтому в этом году мне очень сложно далось решение о его пропуске.

Я боролась с тендинитом сухожилий рук и решила быть осторожна, выздороветь, окрепнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала 16-летняя теннисистка в соцсетях.

В начале марта Мирра Андреева не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллс, а перед этим проиграла в первом круге турнира в Дубае.