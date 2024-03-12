Мирра Андреева рассказала, почему пропустит турнир в Майами

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
«Всем привет. Хотела рассказать, что приняла сложное для себя решение уехать из Майами.
Всегда хотела сыграть в этом потрясающем турнире, поэтому в этом году мне очень сложно далось решение о его пропуске.
Я боролась с тендинитом сухожилий рук и решила быть осторожна, выздороветь, окрепнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала 16-летняя теннисистка в соцсетях.
В начале марта Мирра Андреева не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллс, а перед этим проиграла в первом круге турнира в Дубае.