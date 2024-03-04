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    Рублев: Обещаю, что извлеку урок и постараюсь стать лучше как игрок и как человек

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал скандал с дисквалификацией в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я хочу поблагодарить комиссию АТР за то, что она удовлетворила мою апелляцию и изменила первоначальное решение о дисквалификации меня с полуфинала в Дубае и лишении рейтинговых очков и призовых денег, которые я заработал на прошлой неделе.

    Я надеюсь, что в будущем ATP внимательно изучит это правило и внесёт в него изменения, чтобы официальные лица не могли определять исход матча, не имея чётких доказательств и не давая игроку возможности взять видеоповтор. Хотя я разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч в Дубае, я благодарен за всю поддержку, которую вы мне оказали в последние два дня, я получил много сообщений.

    Спасибо всем, кто меня поддерживал, я обещаю, что извлеку из этого урок и постараюсь стать лучше как игрок и как человек», — написал Рублев на своей странице в социальных сетях.

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