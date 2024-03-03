Надаль: Для меня приоритет — постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым

Испанский теннисиствысказался о возвращении на корт после травмы на турнире в в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не знаю, в какой форме нахожусь. Это если честно, да у меня и нет больше вариантов, кроме как быть честным, потому что я не сыграл ни одного сета с Брисбена. Сейчас самое важное для меня то, что я нахожусь здесь. То, что я здесь, уже хорошие новости. Две недели назад моей целью было сыграть в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе, и я близок к этому.

Я не знаю, на каком уровне сыграю в Индиан-Уэллсе, это сейчас наименее важно. Сейчас главное — провести там несколько дней и потренироваться с игроками. Я очень хочу сыграть с Карлосом в Лас-Вегасе. Подготовка к Индиан-Уэллсу была не очень хорошей, а к Брисбену — наоборот. Я уверен, что смогу сыграть несколько тренировочных сетов в следующие три дня, которые останутся до начала первого раунда Индиан-Уэллса.

Для меня приоритет — постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым. А дальше — грунтовый сезон, который станет последним или не станет — я ещё не решил на 100%.

Завершение карьеры? Если начать представлять прощание, то оно начнёт приближаться. Хочу закончить на хорошей ноте, быть в форме и наслаждаться игрой. Время покажет, насколько это реально. Да, сейчас всё сложно, но я дам себе возможность насладиться теннисом ещё немного», — приводит слова Надаля Marca.