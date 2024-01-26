Тарпищев: То, что Медведев выиграл у Зверева — это случай

Шамиль Тарпищев Фото: globallookpress.com
Напомним, что россиянин добыл волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале турнира.
«Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале [матча] у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, — это случай. Особенно четвертый сет.
Но похвалить можно, что бился до конца. Но настораживает, что наш уже сыграл там почти двадцать один с половиной час, нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В финале турнира Australian Open 2024 года Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера (4-я ракетка мира).