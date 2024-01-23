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    Чесноков: Калинской будет сложно пробиться в полуфинал Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Анна Калинская
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Анны Калинской и Чжэн Циньвэнь из Китая в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    «До начала турнира я говорил, что, если кто-то в женской сетке из наших теннисисток выйдет в четвертьфинал, это уже будет огромный успех. Если говорить конкретно о матче, то, с одной стороны, хорошо, что Калинской досталась китаянка, а не Арина Соболенко, но с другой, китаянка сейчас на подъёме, она в очень хорошей форме и показывает крепкую хорошую игру.

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    Я думаю, Калинской будет трудно выйти в полуфинал, но, если она сыграет в свой лучший теннис, шансы у неё будут», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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