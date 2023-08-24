Звонарева с победы стартовала в квалификации US Open

Российская теннисисткаодержала победу в матче 1/4 финала квалификации US Open.

В двух сетах она переиграла Джейми Форлис из Австралии — 6:3, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Звонарева по ходу матча дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Форлис нет эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух. Всего россиянка выиграла 60 очков в матче, а ее соперница — 36.

В полуфинале Звонарева сразится с гречанкой Деспиной Папамихаил.

Россиянка Ольга Говорцова покинула US Open. Она в трех сетах уступила американке Валери Глозман — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.