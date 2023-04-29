Карацев вышел в третий круг турнира в Мадриде

Российский теннисистпереиграл представителя Нидерландовв матче второго круга грунтового турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 121-го в мировом рейтинге уроженца Владикавказа.

Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ботика шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Таким образом, Карацев пробился в третий круг турнира, где сыграет против победителя матча Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия).