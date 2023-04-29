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    Карацев вышел в третий круг турнира в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ботик ван де Зандсхулп Аслан Карацев
    Российский теннисист Аслан Карацев переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа в матче второго круга грунтового турнира в Мадриде (Испания).

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 121-го в мировом рейтинге уроженца Владикавказа.

    Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ботика шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

    Таким образом, Карацев пробился в третий круг турнира, где сыграет против победителя матча Алекс де Минор (Австралия) — Марко Чеккинато (Италия).

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