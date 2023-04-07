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    Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Бернарда Пера Екатерина Александрова Белинда Бенчич
    Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В третьем круге Касаткина одержала победу над американкой Бернардой Перой со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

    Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

    Дарья за это время выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

    В следующем матче Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая выиграла у польской теннисистки Магды Линетт.

    Еще одной участницей 1/4 финала стала Екатерина Александрова. Россиянка обыграла австрийку Юлию Грабер со счетом 6:4, 6:2. В четвертьфинале 17-я ракетка мира встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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