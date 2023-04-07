Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
В третьем круге Касаткина одержала победу над американкой Бернардой Перой со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
Дарья за это время выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
В следующем матче Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая выиграла у польской теннисистки Магды Линетт.
Еще одной участницей 1/4 финала стала Екатерина Александрова. Россиянка обыграла австрийку Юлию Грабер со счетом 6:4, 6:2. В четвертьфинале 17-я ракетка мира встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.