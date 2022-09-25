Самсонова — о победе на турнире в Токио: Я очень довольна тем, как справилась с давлением«

Россиянкапрокомментировала победу на турнире в Токио, где в финале она обыграла(7:5, 7:5).

Это четвертый титул Самсоновой. 30-я ракетка мира не проиграла ни одного финала на этом уровне.

«Это потрясающе. Думаю, мне нужно немного времени, чтобы все осознать, но это невероятно.

Сегодня был нервный матч. Я была хорошо готова физически, но устала психологически, потому что каждый день играла одиночку и пару.

Я очень довольна тем, как справилась с давлением», — приводит слова Самсоновой apnews.com.

Самсонова дошла до финала на трех из четырех последних турниров. По словам спортсменки, перерыв во время «Уимблдона», куда не допустили россиян, помог ее игре, но она не согласна с решением турнира.

«Для меня "Уимблдон" — лучший турнир. Я его обожаю. Эта новость сильно на меня повлияла.

У меня был месяц без турниров, и я решила: надо работать. Я не согласна с тем, что политика должна вмешиваться в спорт, потому что это несправедливо», — сказала она.