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    Немка Мария впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

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    Немка Татьяна Мария вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

    Татьяна Мария
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    Татьяна Мария

    В четвертьфинальном матче Уимблдона немецкая теннисистка за 2 часа 17 минут обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

    Мария четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

    Нимайер подала три эйса, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

    Для 34-летней Марии, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, это первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема».

    За выход в финал Мария сыграет с победительницей матча между чешкой Мари Бузковой и третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.

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