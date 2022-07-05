Немка Мария впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Немкавышла в полуфинал

В четвертьфинальном матче Уимблдона немецкая теннисистка за 2 часа 17 минут обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

Мария четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Нимайер подала три эйса, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Для 34-летней Марии, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, это первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема».

За выход в финал Мария сыграет с победительницей матча между чешкой Мари Бузковой и третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.