Калинская и Звонарева вышли в третий круг турнира в Майами

преодолела второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами.

Российская теннисистка в двух партиях обыграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету Калинской 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующей соперницей россиянки будет итальянка Лючия Бронцетти.

В третьем круге турнира в Майями Калинская сыграет с теннисисткой из Италии Лючией Бронцетти.

Также в третий круг прошла и россиянка Вера Звонарева. Во втором раунде она обыграла 19-ю сеяную Тамару Зиданшек из Словении — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Звонаревой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и 6 из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У ее оппонентки — ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейков.

В следующем круге россиянка встретится с американкой Даниэллой Коллинз.