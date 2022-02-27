Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Гвадалахаре

Российская теннисисткане смогла выйти в финал турнира в Гвадалахаре (Мексика).

Соперницей россиянки была американка Слоан Стивенс. Первый сет остался за Калинской (6:3), второй — за Стивенс (7:5). В третьей партии россиянка отказалась продолжать матч.

Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты. На счету Стивенс 0 эйсов, четыре двойные ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У ее оппонента — три эйса, 8 двойных ошибок и пять удачных брейков.

В финале Стивенс встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) — Ван Цян (Китай).