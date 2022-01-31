Кафельников дал Медведеву совет после поражения от Надаля в финале Australian Open

Бывшая первая ракетка мирапрокомментировал поражениеотв финале Открытого чемпионата Австралии.

«Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках у Даниила, но, к сожалению, не удалось победить. Тот самый обидный гейм в третьем сете при 3:2 (4:0) на чужой подаче… После этого Надаль вернулся в игру.

Я не был до конца уверен, что Рафаэля хватит на весь матч. Но он опроверг все мои прогнозы. В итоге вытащил матч.

Уверен, что у Медведева будут финала и титулы "Большого шлема". Совет? Ни в коем случае нельзя зацикливаться на этом поражении. Да, очень обидно. Но большие победы придут», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».