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    Кудерметова не смогла выйти в финал парного Australian Open-2022

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в полуфинале проиграла чешскому дуэту Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счетом 2:6, 3:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Кудерметова и Мертенс один раз сумели подать навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трех. Их соперницы сделали пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов.

    В финале чешки сыграют с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия).

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