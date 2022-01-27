Кудерметова не смогла выйти в финал парного Australian Open-2022

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
Кудерметова вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в полуфинале проиграла чешскому дуэту Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счетом 2:6, 3:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Кудерметова и Мертенс один раз сумели подать навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трех. Их соперницы сделали пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов.
В финале чешки сыграют с парой Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия).