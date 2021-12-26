Шаповалов сдал положительный тест на коронавирус

Канадецсообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«После прибытия в Сидней я сдал положительный анализ на коронавирус. Сейчас следую всем протоколам — включая изоляцию и информирование всех, с кем я контактировал.

У меня есть небольшие симптомы. С нетерпением жду возвращения на корт, когда это будет безопасно», — написал теннисист в своем инстаграме.

Шаповалов, прошедший полный курс вакцинации, приехал в Австралию для участия в первых турнирах нового сезона.

Ранее стало известно, что на Australian Open смогут выступить только полностью вакцинированные теннисисты.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.