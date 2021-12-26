Рублев: Все закончится тем, что Джокович не поедет на Australian Оpen

Российский теннисистсчитает, чтопропустит Открытый чемпионат Австралии из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса.

Сообщалось, что Джокович пропустит ATP Cup, который пройдет в начале января в Австралии.

Ранее стало известно, что на Australian Open смогут выступить только полностью вакцинированные теннисисты.

«Я привился сразу после Кубка Дэвиса. Моя команда сделала это раньше. Таковы правила. Мы их соблюдаем.

Как я понимаю из новостей, Джоковича не ждать на Australian Open. Но у них какой-то покерный матч — кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет.

Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет.

Честно, вакцина очень важна, и она должна быть 100%. Это большой плюс, что она есть. Но мне кажется, у людей должно быть право выбора. Если кто-то не хочет делать и выберет сидеть дома и не выходить, то это его выбор, почему нет», — приводит слова Рублева Eurosport.ru.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.