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    Рублев: Все закончится тем, что Джокович не поедет на Australian Оpen

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Новак Джокович  Australian Open ATPКоронавирус в спорте
    Российский теннисист Андрей Рублев считает, что Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Сообщалось, что Джокович пропустит ATP Cup, который пройдет в начале января в Австралии.

    Ранее стало известно, что на Australian Open смогут выступить только полностью вакцинированные теннисисты.

    «Я привился сразу после Кубка Дэвиса. Моя команда сделала это раньше. Таковы правила. Мы их соблюдаем.

    Как я понимаю из новостей, Джоковича не ждать на Australian Open. Но у них какой-то покерный матч — кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет.

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    • Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет.

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    • Честно, вакцина очень важна, и она должна быть 100%. Это большой плюс, что она есть. Но мне кажется, у людей должно быть право выбора. Если кто-то не хочет делать и выберет сидеть дома и не выходить, то это его выбор, почему нет», — приводит слова Рублева Eurosport.ru.

    Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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