Отец Джоковича об Australian Open: Организаторам турнира надо решить, пустят ли они Новака

ОтецСрджан рассказал, сможет ли его сын сыграть на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

«Организаторам турнира надо решить, пустят ли они Новака.

Он выиграл Australian Open девять раз и хочет сыграть, но ему нужно разрешение.

Новак будет делать то, что считает необходимым, никто не навяжет ему свое мнение.

Если он не поедет, то 21-й победы на "Большом шлеме" придется подождать до "Ролан Гаррос". Думаю, до окончания карьеры он выиграет еще четыре-пять "Шлемов". Точно пару раз возьмет "Уимблдон".

Новак поиграет еще два-три года, времени у него будет достаточно», — приводит слова Срджана Джоковича novosti.rs.

Ранее стало известно, что на Australian Open смогут выступить только полностью вакцинированные теннисисты.

На данный момент неизвестно, проходил ли Джокович вакцинацию против коронавируса.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.