Надаль заразился коронавирусом

Испанский теннисистсообщил, что заразился коронавирусом.

«По возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.

У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно мне станет лучше.

Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем был в контакте.

Думаю, что в моем календаре могут произойти изменения. Я проанализирую возможные варианты в зависимости от своего состояния», — написал Надаль в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что на Australian Open-2022 смогут выступить только вакцинированные теннисисты.