ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Адейеми Как это работает? Система «Зальцбурга» по поиску молодых талантов
  • 14:06
    • УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»
  • 15:36
    • Нападающий «Краснодара» Кордоба пропустит 4 месяца
  • 15:14
    • Надаль заразился коронавирусом
  • 15:01
    • Черчесов: Все идет к тому, что я стану тренером «Ференцвароша»
  • 14:35
    • Стало известно, когда разработчики Halo Infinite исправят проблемы с подбором команд
    Все новости спорта

    Надаль заразился коронавирусом

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль ATP Australian OpenКоронавирус в спорте
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что заразился коронавирусом.

    Рафаэль Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль

    «По возвращении домой из Абу-Даби я сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

    И в Кувейте, и в Абу-Даби я тестировался каждые два дня, и все анализы были отрицательными. Последний тест был в пятницу, а результаты получены в субботу.

  • Тарпищев: У российских теннисистов не будет проблем с допуском на Australian Open
  • Читайте по теме

    • У меня есть легкие симптомы, но я надеюсь, что постепенно мне станет лучше.

    Сейчас я нахожусь дома и уже сообщил о результате всем, с кем был в контакте.

    Думаю, что в моем календаре могут произойти изменения. Я проанализирую возможные варианты в зависимости от своего состояния», — написал Надаль в своем инстаграме.

    Ранее стало известно, что на Australian Open-2022 смогут выступить только вакцинированные теннисисты.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Вашингтон» реабилитируется за провальную игру с «Лос-Анджелесом»?
  • «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры