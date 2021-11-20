На Australian Open смогут выступить только вакцинированные теннисисты

На Открытом чемпионате Австралии смогут выступить только те теннисисты, которые пройдут полную вакцинацию. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тили.

«Невакцинированные игроки не будут допущены к участию на Australian Open», — приводит слова Тили BBC.

Ранее об этом же заявлял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, по словам которого, всем, кто захочет посетить Австралию, нужно будет сделать двойную вакцинацию.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее сообщалось, первая ракетка мира Новак Джокович может отказаться от участия в Australian Open из-за нежелания проходить вакцинацию.

Напомним, Роджер Федерер подтвердил, что не сможет выступить на Australian Open.