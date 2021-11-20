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    • На Australian Open смогут выступить только вакцинированные теннисисты
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    На Australian Open смогут выступить только вакцинированные теннисисты

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    На Открытом чемпионате Австралии смогут выступить только те теннисисты, которые пройдут полную вакцинацию. Об этом сообщил директор турнира Крейг Тили.

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    «Невакцинированные игроки не будут допущены к участию на Australian Open», — приводит слова Тили BBC.

    Ранее об этом же заявлял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, по словам которого, всем, кто захочет посетить Австралию, нужно будет сделать двойную вакцинацию.

    Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

    Ранее сообщалось, первая ракетка мира Новак Джокович может отказаться от участия в Australian Open из-за нежелания проходить вакцинацию.

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