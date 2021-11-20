На Australian Open смогут выступить только вакцинированные теннисисты

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Невакцинированные игроки не будут допущены к участию на Australian Open», — приводит слова Тили BBC.
Ранее об этом же заявлял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, по словам которого, всем, кто захочет посетить Австралию, нужно будет сделать двойную вакцинацию.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.
Ранее сообщалось, первая ракетка мира Новак Джокович может отказаться от участия в Australian Open из-за нежелания проходить вакцинацию.
Напомним, Роджер Федерер подтвердил, что не сможет выступить на Australian Open.