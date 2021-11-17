Федерер подтвердил, что пропустит Australian Open

Швейцарецсообщил, что не сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Федерер продолжает восстанавливаться после очередной операции на колене, из-за которой ему пришлось досрочно завершить сезон-2021.

«Я планирую спокойно возобновить работу в январе, а где-то в марте или апреле вернуться к тренировкам на корте.

Думаю, что я вернусь в тур следующим летом.

Я хочу в последний раз увидеть, на что я способен. И я не скрываю, что хочу попрощаться с болельщиками на корте. Именно поэтому я готов потратить время и силы на еще одну реабилитацию.

И надо сразу прояснить: жизнь не рухнет, если я больше не сыграю в финале турнира Большого шлема. Но вернуться туда — это мечта. И я до сих пор в это верю. Верю в такие чудеса», — приводит слова Федерера Le Matin.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее стало известно, что вакцинация станет обязательным условием для участия в Australian Open.