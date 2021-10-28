Рублев рассказал, будет ли вакцинироваться перед Australian Open

Российский теннисистрассказал о планах пройти вакцинацию от коронавируса перед Открытым чемпионатом Австралии.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в "пузыре" — отель, корты — и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живешь обычной жизнью.

А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере. Вариант не делать вакцину — он есть . Понятное дело, что игрокам такой вариант не подходит. Мне — точно. Может, кому-то и нормально. Поэтому придется делать вакцину», — приводит слова Рублева ТАСС.

Ранее сообщалось, что всем теннисистам без исключения придется пройти двойную вакцинацию для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Сообщалось, первая ракетка мира Новак Джокович может отказаться от участия в Australian Open из-за нежелания проходить вакцинацию.