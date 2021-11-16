Швентек победила Бадосу в третьем туре итогового турнира WTA

Испанская теннисисткапроиграла полькев матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира WTA.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась победой Швентек в двух сетах — 7:5, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 40 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бадосы — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Бадоса, потерпевшая первое поражения в трех играх, уже обеспечила себе участие в полуфинале турнира. Швентек, одержавшая первую победу, завершила выступление в Мексике. Судьба последней путевки в плей-офф решится в матче между четвертой сеяной гречанкой Марией Саккари и первой ракеткой турнира белоруской Ариной Соболенко.