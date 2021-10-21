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    Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

    Теннис Кубок Кремля ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира «Кубок Кремля».

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В матче второго круга российский теннисист за 1 час 26 минут нанёс поражение белорусу Егору Герасимову — 6:4, 6:3.

    Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

    Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

    За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.

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