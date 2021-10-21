Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Россиянинпробился в четвертьфинал турнира

В матче второго круга российский теннисист за 1 час 26 минут нанёс поражение белорусу Егору Герасимову — 6:4, 6:3.

Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

Герасимов подал шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.