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    Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Во втором круге российская теннисистка за 2 часа и 12 минут уступила представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8).

    Победительница встречи ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейкпоинта из восьми.

    На счету Павлюченковой три эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейка при восьми возможностях взять подачу соперницы.

    Матринцова вышла в четвертьфинал домашнего турнира, где сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая была сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (6:4, 6:2).

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