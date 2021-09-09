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    Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open

    Теннис US Open ATP Новак Джокович  Маттео Берреттини Прогнозы на теннис
    Серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче 1/4 финала первая ракетка мира одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини — 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

    Теннисисты провели на корте три с половиной часа.

    Новак за это время выполнил 12 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов.

    Джокович 12-й раз вышел в полуфинал US Open. Кроме того, он выиграл 26-й матч на турнирах «Большого шлема» подряд.

    В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым, которому проиграл на олимпийском турнире в Токио.

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