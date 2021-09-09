Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open

Новак Джокович Фото: twitter.com/usopen
В матче 1/4 финала первая ракетка мира одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини — 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте три с половиной часа.
Новак за это время выполнил 12 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов.
Джокович 12-й раз вышел в полуфинал US Open. Кроме того, он выиграл 26-й матч на турнирах «Большого шлема» подряд.
В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым, которому проиграл на олимпийском турнире в Токио.
Introducing the Final Four. pic.twitter.com/nMXGPeXIVX— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021