Касаткина вышла во второй круг US Open

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
В стартовом матче 24-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Цветаной Пиронковой из Болгарии — 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась чуть больше часа.
Дарья выполнил 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Касаткиной станет финалистка олимпийского турнира в Токио Маркета Вондроушова.
Во второй круг также вышла японка Наоми Осака. Третья ракетка мира обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову — 6:4, 6:1. Следующей соперницей Осаки станет представительница Сербии Ольга Данилович.
Белоруска Арина Соболенко одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. В следующем матче вторая ракетка мира сыграет против словенки Тамары Зиданшек.