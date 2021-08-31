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    • Касаткина вышла во второй круг US Open
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    Касаткина вышла во второй круг US Open

    Теннис WTA Дарья Касаткина Цветана Пиронкова Наоми Осака US Open Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В стартовом матче 24-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Цветаной Пиронковой из Болгарии — 6:2, 6:1.

    Встреча продолжалась чуть больше часа.

    Дарья выполнил 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Касаткиной станет финалистка олимпийского турнира в Токио Маркета Вондроушова.

    Во второй круг также вышла японка Наоми Осака. Третья ракетка мира обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову — 6:4, 6:1. Следующей соперницей Осаки станет представительница Сербии Ольга Данилович.

    Белоруска Арина Соболенко одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. В следующем матче вторая ракетка мира сыграет против словенки Тамары Зиданшек.

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