Касаткина вышла во второй круг US Open

Россиянкавышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

В стартовом матче 24-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Цветаной Пиронковой из Болгарии — 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась чуть больше часа.

Дарья выполнил 4 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Касаткиной станет финалистка олимпийского турнира в Токио Маркета Вондроушова.

Во второй круг также вышла японка Наоми Осака. Третья ракетка мира обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову — 6:4, 6:1. Следующей соперницей Осаки станет представительница Сербии Ольга Данилович.

Белоруска Арина Соболенко одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. В следующем матче вторая ракетка мира сыграет против словенки Тамары Зиданшек.