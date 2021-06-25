Халеп снялась с Уимблдона

Румынкане выступит не сможет выступить на

В пятницу третья ракетка мира сообщила, что не успела восстановиться после травмы икроножной мышцы, которую получила еще перед Открытым чемпионатом Франции.

«С большой грустью сообщаю о том, что мне пришлось сняться с Уимблдона, так как я еще не полностью восстановилась после травмы», — написала Симона в своем инстаграме.

Халеп является действующей чемпионкой Уимблдона. В 2019 году в решающем матче она обыграла американку Серену Уильямс.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.