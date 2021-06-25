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    Халеп снялась с Уимблдона

    Теннис Симона Халеп Уимблдон WTA Прогнозы на теннис
    Румынка Симона Халеп не выступит не сможет выступить на Уимблдоне.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    В пятницу третья ракетка мира сообщила, что не успела восстановиться после травмы икроножной мышцы, которую получила еще перед Открытым чемпионатом Франции.

    «С большой грустью сообщаю о том, что мне пришлось сняться с Уимблдона, так как я еще не полностью восстановилась после травмы», — написала Симона в своем инстаграме.

    Халеп является действующей чемпионкой Уимблдона. В 2019 году в решающем матче она обыграла американку Серену Уильямс.

    Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

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