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    Звонарева не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

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    Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» (Франция).

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    В финальном раунде квалификации она проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой — 6:2, 5:7, 3:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Звонарева выполнила 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Ее соперница Шмидлова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

    Таким образом, из россиянок в основной турнир имеет шанс пробиться лишь Анна Гасанова — она 28 мая сыграет с украинкой Катариной Завацкой.

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