Звонарева не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткане смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» (Франция).

В финальном раунде квалификации она проиграла представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой — 6:2, 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Звонарева выполнила 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Ее соперница Шмидлова 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Таким образом, из россиянок в основной турнир имеет шанс пробиться лишь Анна Гасанова — она 28 мая сыграет с украинкой Катариной Завацкой.