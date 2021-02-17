Australian Open. Рублев сыграет с Медведевым, Барти завершила выступление

Мужчины

Женщины

Каролина Мухова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:2

Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в полуфинал Australian Open-2021.

В матче 1/4 финала первая сеянная проиграла чешке Каролине Муховой — 6:1, 3:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Мухова сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Барти сделала три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13.

В полуфинале турнира Мухова сыграет с победительницей пары Дженнифер Брэди (США) — Джессика Пегула (США).

Дженнифер Брэди (США) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:2, 6:1

Американская теннисистка Дженнифер Брэди в четвертьфинале Australian Open обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Брэди сделала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов.

В полуфинале Брэди встретится с чешкой Каролиной Муховой.