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    Australian Open. Рублев сыграет с Медведевым, Барти завершила выступление

    17 февраля в Мельбурне пройдет десятый день соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Каролина Мухова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:3, 6:2

    Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в полуфинал Australian Open-2021.

    В матче 1/4 финала первая сеянная проиграла чешке Каролине Муховой — 6:1, 3:6, 2:6.

    Встреча продлилась 1 час 57 минут. Мухова сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Барти сделала три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13.

    В полуфинале турнира Мухова сыграет с победительницей пары Дженнифер Брэди (США) — Джессика Пегула (США).

    Дженнифер Брэди (США) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:2, 6:1

    Американская теннисистка Дженнифер Брэди в четвертьфинале Australian Open обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

    Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Брэди сделала 7 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов.

    В полуфинале Брэди встретится с чешкой Каролиной Муховой.

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