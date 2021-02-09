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    Тарпищев: По качеству игры к Рублеву, Хачанову и Медведеву нет вопросов

    Теннис Australian Open ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев Шамиль Тарпищев Прогнозы на теннис
    Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал уверенные победы Андрея Рублева, Карена Хачанова и Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

    Шамиль Тарпищев
    Шамиль Тарпищев

    «Все наши ребята на хорошем ходу, эмоционально тоже выглядят хорошо. По качеству игры тоже нет вопросов. Я боялся за игру Медведева с Поспишилом, но тот, как выяснилось, сидя на карантине две недели, в теннис не играл. А так он был бы опасен.

    Что касается Хачанова, рад очень за него, выиграл матч в четырех сетах, начинает врабатываться. Он во время пандемии был в Москве и потерял три с половиной месяца. Остальные, повторюсь, в рабочем порядке, все с ними хорошо.

    Рублева и Медведева сводит четвертьфинал, но хочу отметить другое — пандемия нам услужила такое, что ни у кого не тренирована нервная система. Большая часть игр зависит именно от этого, поэтому все играют очень неровно. Провалы и так далее — все это вопрос тренировки нервной системы. От всего этого и трудно делать прогнозы. Что касается кондиций и технико-тактических действий, все ребята хорошо выглядят», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

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