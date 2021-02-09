Тарпищев: По качеству игры к Рублеву, Хачанову и Медведеву нет вопросов

Президент федерации тенниса Россиипрокомментировал уверенные победыв первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Все наши ребята на хорошем ходу, эмоционально тоже выглядят хорошо. По качеству игры тоже нет вопросов. Я боялся за игру Медведева с Поспишилом, но тот, как выяснилось, сидя на карантине две недели, в теннис не играл. А так он был бы опасен.

Что касается Хачанова, рад очень за него, выиграл матч в четырех сетах, начинает врабатываться. Он во время пандемии был в Москве и потерял три с половиной месяца. Остальные, повторюсь, в рабочем порядке, все с ними хорошо.

Рублева и Медведева сводит четвертьфинал, но хочу отметить другое — пандемия нам услужила такое, что ни у кого не тренирована нервная система. Большая часть игр зависит именно от этого, поэтому все играют очень неровно. Провалы и так далее — все это вопрос тренировки нервной системы. От всего этого и трудно делать прогнозы. Что касается кондиций и технико-тактических действий, все ребята хорошо выглядят», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».