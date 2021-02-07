Медведев победил на ATP Cup в Мельбурне

Россиянинстал победителем турнира ATP Cup в Мельбурне. В финале он победил итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

«Хотел бы поблагодарить команду. Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча. 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть. Это то придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — цитирует Медведева сайт ATP.

На данный момент Медведев имеет победную серию, которая состоит из 14 матчей.