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    Медведев победил на ATP Cup в Мельбурне

    Теннис ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира ATP Cup в Мельбурне. В финале он победил итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Хотел бы поблагодарить команду. Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча. 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть. Это то придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — цитирует Медведева сайт ATP.

    На данный момент Медведев имеет победную серию, которая состоит из 14 матчей.

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