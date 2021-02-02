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    Рублев вывел сборную России вперед в серии с Аргентиной на ATP Cup

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Сборная России стартовала с победы на теннисном турнире ATP Cup, который проходит в австралийском Мельбурне.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в двух сетах обыграл аргентинца Гвидо Пелью, занимающего 44-е место в рейтинге ATP — 6:1, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 1 час. Восьмая ракетка мира Рублев выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

    Во втором матче дня встретятся первые «ракетки» стран — Даниил Медведев и Диего Шварцман.

    Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.

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