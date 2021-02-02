Рублев вывел сборную России вперед в серии с Аргентиной на ATP Cup

Сборная России стартовала с победы на теннисном турнире ATP Cup, который проходит в австралийском Мельбурне.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в двух сетах обыграл аргентинца Гвидо Пелью, занимающего 44-е место в рейтинге ATP — 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час. Восьмая ракетка мира Рублев выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Во втором матче дня встретятся первые «ракетки» стран — Даниил Медведев и Диего Шварцман.

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда.