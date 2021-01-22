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    Сборная России узнала своих соперников на групповом этапе Кубка ATP

    Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Сборная России узнала соперников по групповому этапу командного ATP Cup. По итогам жеребьевки россияне попали в группу D вместе с командами Аргентины и Японии.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Команду Аргентины представят Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японию на турнире выступят Кей Нисикори и Есихито Нисиока.

    На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.

    Результаты жеребьевки:

    Группа A: Сербия, Германия, Канада.
    Группа B: Испания, Греция, Австралия.
    Группа C: Австрия, Италия, Франция.
    Группа D: Россия, Аргентина, Япония.

    ATP Cup пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля

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