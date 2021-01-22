Сборная России узнала своих соперников на групповом этапе Кубка ATP

Сборнаяузнала соперников по групповому этапу командного ATP Cup. По итогам жеребьевки россияне попали в группу D вместе с командами Аргентины и Японии.

В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Команду Аргентины представят Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японию на турнире выступят Кей Нисикори и Есихито Нисиока.

На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Сербия, Германия, Канада.

Группа B: Испания, Греция, Австралия.

Группа C: Австрия, Италия, Франция.

Группа D: Россия, Аргентина, Япония.

ATP Cup пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля