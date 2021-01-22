Сборная России узнала своих соперников на групповом этапе Кубка ATP

Даниил Медведев
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В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Команду Аргентины представят Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японию на турнире выступят Кей Нисикори и Есихито Нисиока.
На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.
Результаты жеребьевки:
Группа A: Сербия, Германия, Канада.
Группа B: Испания, Греция, Австралия.
Группа C: Австрия, Италия, Франция.
Группа D: Россия, Аргентина, Япония.
ATP Cup пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля