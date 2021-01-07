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    Вторая ракетка Украины Ястремская провалила допинг-тест

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    Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITF.

    Даяна Ястремская
    Даяна Ястремская

    В пробе 20-летней спортсменки, сданной во внесоревновательный период 24 ноября 2020 года, обнаружено запрещенное вещество — метаболиты местеролона.

    22 декабря Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка имеет право обжаловать временное отстранение, но пока не обращалась с подобным запросом.

    Вторая ракетка Украины занимает 29-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации.

    Во время паузы в сезоне Ястремская переболела коронавирусом, когда приехала на тренировочный сбор в Дубай.

    Украинка планировала начать соревноваться в феврале. С 1-го по 7-е число месяца она планировала принять участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне, затем — в Australian Open.

    Помимо этого она заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля. 0

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