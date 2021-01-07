Вторая ракетка Украины Ястремская провалила допинг-тест

Украинская теннисисткавременно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITF.

В пробе 20-летней спортсменки, сданной во внесоревновательный период 24 ноября 2020 года, обнаружено запрещенное вещество — метаболиты местеролона.

22 декабря Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка имеет право обжаловать временное отстранение, но пока не обращалась с подобным запросом.

Вторая ракетка Украины занимает 29-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации.

Во время паузы в сезоне Ястремская переболела коронавирусом, когда приехала на тренировочный сбор в Дубай.

Украинка планировала начать соревноваться в феврале. С 1-го по 7-е число месяца она планировала принять участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне, затем — в Australian Open.

Помимо этого она заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля. 0