Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP

В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвертую строчку.
Андрей Рублев остается восьмым, Карен Хачанов — 20-м, а Аслан Карацев — 111-м.
Рейтинг АТР. 30 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
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20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...
111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637...
123 (122). Евгений Донской (Россия) — 540. 0