Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP

Российский теннисистопустился на одну строчку в рейтинге ATP от 30 ноября. Он скатился с 122-го на 123-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвертую строчку.

Андрей Рублев остается восьмым, Карен Хачанов — 20-м, а Аслан Карацев — 111-м.

Рейтинг АТР. 30 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

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20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...

111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637...

123 (122). Евгений Донской (Россия) — 540. 0