ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 08:05
    • Официально: Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
  • 01:14
    • «Сент-Этьен» прервал серию из 7 поражений подряд в Лиге 1
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в лидеры Примеры
  • 00:51
    • «Наполи» разгромил «Рому» в Неаполе
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
    Все новости спорта

    Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP

    Теннис ATP Евгений Донской Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Евгений Донской опустился на одну строчку в рейтинге ATP от 30 ноября. Он скатился с 122-го на 123-е место.

    Евгений Донской
    Евгений Донской

    В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвертую строчку.

    Андрей Рублев остается восьмым, Карен Хачанов — 20-м, а Аслан Карацев — 111-м.

    Рейтинг АТР. 30 ноября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
    3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.
    5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
    8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
    ...
    20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...
    111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637...
    123 (122). Евгений Донской (Россия) — 540. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?
  • СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Итоговый турнир ATPATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры