Медведев: В матчах против Надаля и Тима проскакивали мысли, что не выиграю

Российский теннисистрассказал, что делал сразу после победы на Итоговом турнире ATP.

В финале Медведев одержал победу над австрийцем Домиником Тимом.

«В первую ночь понятно было, что заснуть не получится — адреналин плюс поздно вернулись в отель. А еще в отеле всю неделю стояли реальные автосимуляторы "Ф-1" — на них очень тяжело ездить: нужно много концентрации и руки болят. Я сразу сказал: "Как турнир закончится — неважно как, проиграю или выиграю, — в последнюю ночь буду гонять на симуляторе. Поэтому после победы я пошел поиграть чуть-чуть. Это и были моменты наедине с собой.

И в матче против Надаля, и в матче против Тима проскакивали мысли, что не выиграю. Это нормально. Когда Надаль подавал на матч, я понимал, что надо отдать все силы и бороться до конца. С другой стороны, через 5 минут уже наверняка будешь в раздевалке. Чаще всего матчи завершаются, когда попадаешь в такую ситуацию. Была обида, потому что провел хороший матч и не повезло в важных моментах. Думал, что на следующий день уже буду дома. В итоге я играл с Тимом и выиграл турнир. Это что-то невероятное.

Я помню финал, в котором играл Давыденко. Помню, что он играл против Дель Потро, но уже не вспомню, с каким счетом тогда закончился матч. Я еще до турнира говорил, что было бы круто, если кто-то из нас — я или Рублев — выиграет его. Это была бы такая лавстори. Ведь он был первым победителем Итогового в Лондоне, который там шел дольше всего. До этого его нигде не было. Только в Лондоне на протяжении 12 лет. Все обожали этот турнир и говорили, что это лучшее место для проведения Итогового за всю историю.

Начать с русской победы и закончить ею — это останется в истории навсегда. Мечта стала явью. Конечно, я отметил Николая в своей речи. Потом было приятно было услышать его. Мы же с ним знакомы в реальной жизни. Он очень крутой мужик", — приводит слова Медведева "Матч ТВ". 0