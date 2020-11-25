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    Медведев: В матчах против Надаля и Тима проскакивали мысли, что не выиграю

    Теннис Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что делал сразу после победы на Итоговом турнире ATP.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финале Медведев одержал победу над австрийцем Домиником Тимом.

    «В первую ночь понятно было, что заснуть не получится — адреналин плюс поздно вернулись в отель. А еще в отеле всю неделю стояли реальные автосимуляторы "Ф-1" — на них очень тяжело ездить: нужно много концентрации и руки болят. Я сразу сказал: "Как турнир закончится — неважно как, проиграю или выиграю, — в последнюю ночь буду гонять на симуляторе. Поэтому после победы я пошел поиграть чуть-чуть. Это и были моменты наедине с собой.

    И в матче против Надаля, и в матче против Тима проскакивали мысли, что не выиграю. Это нормально. Когда Надаль подавал на матч, я понимал, что надо отдать все силы и бороться до конца. С другой стороны, через 5 минут уже наверняка будешь в раздевалке. Чаще всего матчи завершаются, когда попадаешь в такую ситуацию. Была обида, потому что провел хороший матч и не повезло в важных моментах. Думал, что на следующий день уже буду дома. В итоге я играл с Тимом и выиграл турнир. Это что-то невероятное.

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  • 23/11/2020

    • Я помню финал, в котором играл Давыденко. Помню, что он играл против Дель Потро, но уже не вспомню, с каким счетом тогда закончился матч. Я еще до турнира говорил, что было бы круто, если кто-то из нас — я или Рублев — выиграет его. Это была бы такая лавстори. Ведь он был первым победителем Итогового в Лондоне, который там шел дольше всего. До этого его нигде не было. Только в Лондоне на протяжении 12 лет. Все обожали этот турнир и говорили, что это лучшее место для проведения Итогового за всю историю.

    Начать с русской победы и закончить ею — это останется в истории навсегда. Мечта стала явью. Конечно, я отметил Николая в своей речи. Потом было приятно было услышать его. Мы же с ним знакомы в реальной жизни. Он очень крутой мужик", — приводит слова Медведева "Матч ТВ". 0

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