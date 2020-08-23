Касаткина выбыла в первом круге турнира в Нью-Йорке, Хачанов победил Бублика

Россиянкане смогла пробиться во второй круг турнира в Нью-Йорке.

В матче 1-го круга российская теннисистка уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт, «посеянной» под номером 12 — 3:6, 1:6.

Соперницей Контавейт станет Даяна Ястремская из Украины.

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Нью-Йорке победил Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Хачанов за матч выполнил 7 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Бублика 6 подач навылет и 1 ошибка на подаче.

Во втором круге Хачанов сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой. 0