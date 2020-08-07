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    Свитолина и Бертенс не сыграют на US Open

    Теннис WTA US Open Элина Свитолина Прогнозы на теннис
    Пятая ракетка мира Элина Свитолина и седьмая ракетка мира Кики Бертенс отказались от участия в Открытом чемпионате США.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина

    Об этом теннисистки сообщили в Instagram

    «Я понимаю и уважаю все усилия, которые организаторы прилагают, чтобы турнир прошел в безопасных условиях, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать большому риску свою команду и себя» — написала Свитолина.

    «После долгих раздумий я решила не ехать на турнир в Цинциннати и US Open. Ситуация с Covid-19 по-прежнему вызывает беспокойство, а здоровье каждого и контроль над вирусом в приоритете. Наш премьер-министр вчера заявил, что после возвращения из США мы должны находиться в карантине 14 дней. Это помешает подготовке к моим любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», — отметила Бертенс в инстаграме.

    Напомним, US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

    Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира Эшли Барти, россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова и ряд других теннисисток. 0

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