Свитолина и Бертенс не сыграют на US Open

Пятая ракетка мираи седьмая ракетка мираотказались от участия в Открытом чемпионате США.

Об этом теннисистки сообщили в Instagram

«Я понимаю и уважаю все усилия, которые организаторы прилагают, чтобы турнир прошел в безопасных условиях, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать большому риску свою команду и себя» — написала Свитолина.

«После долгих раздумий я решила не ехать на турнир в Цинциннати и US Open. Ситуация с Covid-19 по-прежнему вызывает беспокойство, а здоровье каждого и контроль над вирусом в приоритете. Наш премьер-министр вчера заявил, что после возвращения из США мы должны находиться в карантине 14 дней. Это помешает подготовке к моим любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», — отметила Бертенс в инстаграме.

Напомним, US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира Эшли Барти, россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова и ряд других теннисисток. 0