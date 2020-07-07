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    В АТР решили не списывать с теннисистов очки до конца 2020 года

    Теннис ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) пересмотрела систему расчета рейтинга на сезон из-за влияния на него пандемии коронавируса.

    Мужской теннисный тур был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, в этом же месяце были заморожены мировые рейтинги. Сезон у мужчин должен возобновиться в августе.

    В АТР решили, что не будут списывать с игроков очки до конца 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

    При этом теннисисты смогут заработать очки, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году.

    В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист на турнире будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.

    Новые, временные, правила будут охватывать период в 22 месяца (с марта 2019 года по декабрь 2020-го).

    По замыслу АТР временная рейтинговая система призвана обеспечить гибкость и справедливость в отношении всех теннисистов, включая тех, кто по состоянию здоровья или из соображений безопасности откажется от участия в турнирах в 2020 году.

    При необходимости эта система может быть адаптирована к дальнейшим изменениям в календаре. 0

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