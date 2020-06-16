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    Губернатор штата Нью-Йорк разрешил проведение US Open

    Теннис US OpenКоронавирус в спорте
    Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что US Open будет проведен в намеченные сроки, однако матчи турнира «Большого шлема» будут проходить при пустых трибунах.

    «Ассоциация тенниса США (USTA) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и всех, кто примет участие в организации турнира.

    Строгое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки, отдельное проживание и транспорт», — написал Куомо в своем твиттере.

    В данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса. «Уимблдон» был отменен, а «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября и начало октября.

    Открытый чемпионат США по теннису должен пройти с 24 августа по 13 сентября. 0

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