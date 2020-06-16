Губернатор штата Нью-Йорк разрешил проведение US Open

Губернатор штата Нью-Йорксообщил о том, что US Open будет проведен в намеченные сроки, однако матчи турнира «Большого шлема» будут проходить при пустых трибунах.

«Ассоциация тенниса США (USTA) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и всех, кто примет участие в организации турнира.

Строгое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки, отдельное проживание и транспорт», — написал Куомо в своем твиттере.

В данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса. «Уимблдон» был отменен, а «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября и начало октября.

Открытый чемпионат США по теннису должен пройти с 24 августа по 13 сентября. 0