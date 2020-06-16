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    Стала известна возможная дата возобновления сезона ATP

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    Проведение турниров под эгидой ATP возобновится 10 августа, утверждает Marca.

    Стала известна возможная дата возобновления сезона ATP
    Стала известна возможная дата возобновления сезона ATP

    Как сообщает источник, сезон 2020 года, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, рестартует турниром в Вашингтоне.

    Отмечается, что после прилета в США игроки не будут проходить карантин, что поможет им более удобно скорректировать время прибытия в Вашингтон.

    Также в США планируется провести турнир в Нью-Йорке (17 августа), после чего город может принять Открытый чемпионат США (с 31 августа по 13 сентября). 0

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