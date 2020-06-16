Стала известна возможная дата возобновления сезона ATP
globallookpress.com
Как сообщает источник, сезон 2020 года, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, рестартует турниром в Вашингтоне.
Отмечается, что после прилета в США игроки не будут проходить карантин, что поможет им более удобно скорректировать время прибытия в Вашингтон.
Также в США планируется провести турнир в Нью-Йорке (17 августа), после чего город может принять Открытый чемпионат США (с 31 августа по 13 сентября). 0