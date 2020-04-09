Тарпищев: Общаюсь со всеми нашими сборными — никто не болеет коронавирусом

Президент Федерации тенниса Россиисообщил, что в сборной России никто не болеет коронавирусом.

«Я практически ежедневно общаюсь со всеми нашими сборными, и хорошо, что никто у нас не болеет.

Наши сборные — это мужская, женская и ведущие юниоры. Всего 26 человек по "сборникам".

Каждый тренируется удаленно по индивидуальным планам, но это, конечно, не заменяет полноценных тренировок», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 208 странах, включая Россию. Число умерших превысило 93 600 человек. 0